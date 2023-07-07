ولكن استمرار الزيادات القوية في الأجور بالولايات المتحدة أشار لاستمرار نقص العمالة بالسوق، مما يعزز الرهانات بأن يستأنف الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الجاري.

تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة، إذ غير اتجاهه أثناء الجلسة بعدما أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي أضاف في يونيو أقل عدد من الوظائف في عامين ونصف العام.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 بواقع 3.1 بالمئة هذا الأسبوع مسجلا أسوأ اداء أسبوعي منذ منتصف مارس.

وارتفع مؤشر قطاع الكيماويات 1.6 بالمئة اليوم.

وتصدرت قطاعات من بينها البناء والمواد الخام، والرعاية الصحية، والسفر والسياحة الهبوط الأسبوعي إذ خسر كل منها أكثر من أربعة بالمئة في حين ظل المؤشر العقاري الرابح الوحيد بصعوده 0.4 بالمئة خلال الأسبوع.

وقفز سهم كوكاكولا 5.1 بالمئة اليوم بعدما رفعت الشركة توقعاتها للأرباح في 2023.