وقالت ثلاثة مصادر على الأقل في شركات نفط روسية إنه لا توجد أوامر بخفض الإنتاج على نحو أكبر.

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، الاثنين إن روسيا ستخفض صادراتها النفطية بواقع 500 ألف برميل يوميا في أغسطس في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية.

وردا على سؤال في وقت لاحق عما إذا كان إنتاج النفط سينخفض أيضا الشهر المقبل، قال المتحدث باسم نوفاك "500 أخرى".

غير أن المصدر الحكومي قال إن روسيا لن تحتاج إلى خفض الإنتاج على نحو أكبر.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لأنه ليس مخولا بالتحدث إلى وسائل الإعلام "لن تضطر روسيا على الأرجح إلى خفض الإنتاج في أغسطس بسبب زيادة الاستهلاك في السوق المحلية. وكما نعلم، الأسعار ترتفع ولا يوجد ما يكفي من الوقود".

ولم ترد وزارة الطاقة أو شركات النفط الكبرى بعد على طلبات للتعليق.

وكانت السعودية قد أعلنت أيضا عن تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمعدل مليون برميل يوميا لشهر آخر في أغسطس.

وأظهرت بيانات رسمية، أن إيرادات روسيا من النفط والغاز قد هبطت بأكثر من الربع خلال الشهر الماضي في ظل تراجع أسعار الخام وتقييد تدفقات الغاز إلى أوروبا.

وذكرت وزارة المالية الروسية، الأربعاء، إن عائدات الميزانية من ضرائب النفط والغاز انخفضت 26 بالمئة، في يونيو عن العام الماضي، لتصل إلى ما يقرب من 529 مليار روبل (ما يعادل 5.84 مليار دولار). فقد انخفضت عائدات النفط الخام والمنتجات البترولية- التي تمثل أكثر من 76 بالمئة من عائدات الهيدروكربونات- بما يقرب من العُشر إلى 402.8 مليار روبل.