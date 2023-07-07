وبحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، تراجع مؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.4 بالمئة ليتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف مارس. وقاد قطاع المرافق الخسائر إذ سجل هبوطا بلغ 1.2 بالمئة.

كما هبط مؤشر فايننشال تايمز100 بنسبة 0.6 بالمئة.

وانخفضت الأسهم الأوروبية أمس الخميس بعد أن أظهرت بيانات زيادة الوظائف في القطاع الخاص بالولايات المتحدة أكثر بكثير من المتوقع في يونيو، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل رغم تزايد مخاطر الركود.

وأدت البيانات أيضا إلى زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى أعلى مستوى في 16 عاما، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ عام 2008.

ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره الساعة 1230 بتوقيت غرينتش. ومن المتوقع أن يظهر التقرير انخفاضا في عدد فرص العمل الجديدة بالولايات المتحدة في يونيو مقارنة بالشهر السابق.

وتراجع سهم شل 0.2 بالمئة بعد أن قالت أكبر شركة للنفط والغاز في أوروبا اليوم الجمعة إنها تتوقع أن تكون تعاملات الربع الثاني من العام في وحدتها للغاز "أقل بكثير" مقارنة بالربع السابق.