وأنهى نيكي الجلسة منخفضا 1.17 بالمئة إلى 32388.42 نقطة، إذ تسارعت وتيرة التراجع في نصف الساعة الأخيرة من الجلسة.

وانخفضت جميع القطاعات على نيكي، وفي مقدمتها قطاع العقارات الذي هبط اثنين بالمئة تقريبا.

وكان قطاع الطاقة هو الأقل خسارة بانخفاضه 0.77 بالمئة.

ومن بين 225 سهما على المؤشر، انخفض 180، فيما ارتفع 42 سهما وأغلقت ثلاثة أسهم دون تغيير يذكر.

كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.97 بالمئة إلى 2254.90 نقطة.

انخفض نيكي 2.41 بالمئة منذ بداية الأسبوع، وذلك بعدما أغلق عند أعلى مستوى في 33 عاما يوم الاثنين. ومنذ منتصف مارس، صعد بنحو 27 بالمئة.