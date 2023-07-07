وقالت المصادر لرويترز إن من المتوقع أن يفصح بنك الشعب الصيني (البنك المركزي في الصين)، الذي كان يقود عملية الإصلاح التنظيمي في مجموعة آنت بعد إلغاء طرحه الأولي البالغ قيمته 37 مليار دولار في أواخر عام 2020، عن الغرامة في الأيام المقبلة.

الغرامة، التي ستكون واحدة من أكبر الغرامات على الإطلاق لشركة إنترنت في البلاد، ستساعد في تمهيد الطريق لشركة التكنولوجيا المالية لتأمين ترخيص شركة مالية قابضة، والسعي إلى النمو، وفي النهاية، إحياء خططها لطرح أسهمها في سوق الأوراق المالية.

بالنسبة لقطاع التكنولوجيا بشكل أوسع، ستشكل غرامة آنت خطوة رئيسية نحو إنهاء حملة الصين الصارمة على الشركات الخاصة، التي بدأت بإلغاء الاكتتاب العام لشركة آنت والتي قضت لاحقًا على المليارات من القيمة السوقية للعديد من الشركات.

ولم ترد آنت وبنك الشعب الصيني على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

آنت التي أسسها الملياردير جاك ما وكانت تابعة لمجموعة علي بابا، تعمل في مجال المنتجات المالية بالصين، وتعد منصة مدفوعاتها "علي باي" أكبر منصة مدفوعات في البلاد والذي تفوق على الدفع نقدا أو بالشيكات أو بطاقات الائتمان. في منتصف عام 2020 قدرت قيمة الشركة بأكثر من 300 مليار دولار قبل إلغاء الاكتتاب العام الأولي في بورصة شنغهاي وهونغ كونغ.

بداية الأزمة

منذ أبريل 2021، خضعت شركة آنت رسميًا لعملية إعادة هيكلة شاملة للأعمال من قبل الحكومة الصينية، والتي تتضمن تحويل نفسها إلى شركة قابضة مالية ستخضعها لقواعد ومتطلبات رأسمالية مماثلة لتلك الخاصة بالبنوك.

جاء ذلك بعد انتقادات من جاك ما المؤسس، للنظام المالي في الصين، إذ قال حينها في مؤتمر مالي إن البنوك التقليدية لديها "عقلية متجر الرهونات". كما أشاد ما آنذاك بمزايا النظام المصرفي الرقمي، وشدد على أن قرارات الإقراض المستقبلية يجب أن تستند إلى البيانات وليس الضمانات.

وبعد هذا الانتقاد، توقف الطرح المزمع لأسهم "آنت غروب" في البورصة بصورة مفاجئة. وأشارت السلطات الصينية آنذاك إلى "قضايا رئيسية" تتعلق بتنظيم الشركة.

وأصبح من النادر رؤية ما، الذي اشتهر في السابق بظهوره العلني الصاخب، منذ انتقاده للقطاع المالي الصيني في عام 2020.

جاك ما، مدرس اللغة الإنجليزية السابق، الذي أسس شركة علي بابا العملاقة للتجارة الإلكترونية، كان يتحكم بشكل مباشر وغير مباشر في أكثر من 50 بالمئة من شركة "آنت غروب"، غير أن الإصلاحات التنظيمية سوف يسيطر ما على ما يزيد قليلاً عن 6 بالمئة من الأسهم، بحسب بيان للمجموعة.