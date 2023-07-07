وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة الحكومية للمرة الاولى سجلت زيادة متوسطة الأسبوع الماضي، بينما أظهر تقرير أصدرته مؤسسة إيه.دي.بي أن عدد الوظائف في القطاع الخاص قفز في الشهر الماضي مسجلا أكبر زيادة منذ فبراير 2022.

ولاحقا، أظهر مسح لمعهد إدارة التوريدات نمو قطاع الخدمات الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في يونيو مع زيادة الطلبيات الجديدة، مما أضاف إلى البيانات التي تشير إلى متانة الاقتصاد في مواجهة سياسة نقدية أكثر تشديدا.

تحركات الأسعار

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها اليورو والين، 0.18 بالمئة ليسجل 103.13.

وزاد الين 0.39 بالمئة إلى 144.09 مقابل الدولار، إذ ألقت المخاوف حيال آفاق النمو العالمي بظلالها على الإقبال على المخاطرة، وهي مخاوف ناجمة عن التشديد النقدي القوي من البنوك المركزية الكبرى.

وسجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته في أسبوعين أمام كل من اليورو والدولار، في ظل مراهنة الأسواق المالية على أن يرفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة إلى 6.5 بالمئة في وقت مبكر من العام المقبل.

وزاد اليورو 0.29 بالمئة إلى 1.0884 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.41 بالمئة إلى 0.6625دولار.

وسجل اليوان الصيني في أحدث تعاملات 7.2575 للدولار في السوق الخارجية بعد أن انخفض نحو 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.