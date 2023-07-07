ومن المرجح أن تكون توقعات أوبك لنمو الطلب على الخام في 2024 أقل من تلك الخاصة بالعام الحالي والبالغة 2.35 مليون برميل يوميا، أو 2.4 بالمئة من مجمل الإنتاج، وهو معدل مرتفع في ظل خروج العالم من جائحة فيروس كورونا.

وسيفوق هذا الرقم توقعات وكالة الطاقة الدولية، التي ترى تباطؤا كبيرا في نمو الطلب العام المقبل إلى 860 ألف برميل يوميا.

ونمو الطلب على النفط هو مؤشر على قوة سوق النفط المحتملة، ويشكل أحد العوامل المؤثرة في قرارات سياسة الإنتاج التي تتخذها أوبك وحلفاؤها، الذين يشكلون معا تكتل "أوبك+".

واتفق تحالف أوبك بلس، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول غير الأعضاء وعلى رأسها روسيا، في يونيو على مستوى مستهدف جديد للإنتاج عند 40.46 مليون برميل يوميا بداية من 2024 وحتى نهاية 2024.

وبالنسبة لعام 2024، قالت ثلاثة مصادر من أوبك لرويترز إن نمو الطلب سيتباطأ على الأرجح، لكنه لن يكون بالحدة التي تتوقعها وكالة الطاقة الدولية، ومن المرجح أن يتجاوز المليون برميل يوميا وأن يكون دون المليونين.

وأفاد مصدر رابع قريب من أوبك بأن الطلب سيرتفع على الأرجح بما لا يقل عن 1.5 مليون برميل يوميا.

وقال مصدر في المنظمة: "من المتوقع أن تكون الزيادة في الطلب على النفط في 2024 أقل من 2023" مضيفا أنها قد تتراوح بين 1.5 و1.7 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن تنشر أوبك أول توقعاتها للطلب لعام 2024 في تقريرها الشهري في 13 يوليو.

وقال مصدر آخر عن رؤية أوبك للطلب في 2024 "ستكون أكثر تفاؤلا من وكالة الطاقة الدولية".

وأعرب مسؤولون كبار من دول أوبك في مؤتمر هذا الأسبوع، مثل أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المنتجة للنفط، عن تفاؤلهم بشأن توقعات الطلب على الخام على الرغم من العوامل الاقتصادية المعاكسة التي تؤثر على الأسعار.

وقال: "آسيا تنمو. نما الطلب في الصين وحدها بين عامي 2019 و2023 بمقدار ثلاثة ملايين برميل يوميا والهند مليون برميل يوميا، لذا هناك زيادة في الطلب".

وتوقعت أوبك في الأساس نمو الطلب في 2023 بواقع 2.7 مليون برميل يوميا في أول توقع لها نُشر في يوليو 2022، قبل أن تعدله لاحقا بالخفض إلى 2.35 مليون برميل يوميا.