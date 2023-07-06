وأظهرت بيانات البنك المركزي التونسي، الجمعة، أن إجمالي تحويلات التونسيين العاملين بالخارج بلغت 3.9 مليار دينار تونسي (1.26 مليار دولار أميركي).

وتواجه تونس تحديات اقتصادية كبيرة، بينما ليس من الواضح إلى أي مدى يمكن لها تجنب الانهيار المالي والقدرة على الالتزام بسداد ديون خارجية.

وتُعول الحكومة في تونس بشكل كبير على التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية الحالية.

وفي مطلع يونيو الماضي، خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس من CCC+ إلى CCC- بسبب تأخيرات في المفاوضات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

وقالت فيتش في بيان، إنّ هذا الخفض في تصنيف البلاد الائتماني "يعكس عدم اليقين بشأن قدرة تونس على جمع تمويلات كافية لتلبية احتياجاتها الماليّة الكبيرة".