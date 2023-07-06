وتفاقمت مخاوف رفع أسعار الفائدة لفترة أطول، بعد أن أظهر مسح أن عدد وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة، زادت أكثر من المتوقع في يونيو، ما يشير إلى أن سوق العمل تظل قوية، على الرغم من تزايد مخاطر حدوث كساد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

ويأتي ذلك بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الذي صدر الأربعاء، أن البنك اتفق على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يونيو، لكسب الوقت وتقييم مدى الحاجة إلى رفع الفائدة مرة أخرى.

وفي الوقت نفسه، يتابع المستثمرون عن كثب زيارة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأولى إلى الصين الخميس، إذ من المحتمل أن تركز على إعادة تقويم العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد توتر أثارته قيود جديدة فرضتها بكين على صادرات بعض المعادن.

وزادت الطلبيات في القطاع الصناعي الألماني بأكثر من المتوقع بكثير في مايو، بدعم من الطلبيات الكبيرة للسفن والمركبات الفضائية والمركبات العسكرية.

تحركات الأسعار

وواصل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي خسائره ليتراجع 2.3 بالمئة عند الإغلاق مسجلا أدنى مستوياته منذ أواخر مارس، بينما هبط مؤشر يورو ستوكس 50 بواقع 2.9 بالمئة.

وقاد مؤشر CAC40 الفرنسي التراجعات في المنطقة بهبوطه 3.1 بالمئة.

وسجل سهم "إمبريسر" أكبر الخسائر على مؤشر ستوكس 600 إذ هوى 13.8 بالمئة، بعد أن جمعت المجموعة السويدية المتخصصة في ألعاب الفيديو ملياري كرونة (182 مليون دولار)، في إصدار للأسهم موجه للمستثمرين من المؤسسات.