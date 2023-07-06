وقالت وزارة العمل، الخميس، إن الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة الحكومية للمرة الاولى، سجلت زيادة متوسطة الأسبوع الماضي.

بينما أظهر تقرير أصدرته مؤسسة ADP، أن عدد الوظائف في القطاع الخاص، قفز في الشهر الماضي مسجلا أكبر زيادة منذ فبراير 2022.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية منها اليورو والين، 0.18 بالمئة ليسجل 103.51.

وزاد الين أكثر من 0.03 بالمئة إلى 144.58 مقابل الدولار، إذ ألقت المخاوف حيال آفاق النمو العالمي بظلالها على الإقبال على المخاطرة، وهي مخاوف ناجمة عن التشديد النقدي القوي من البنوك المركزية الكبرى.

وسجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته في أسبوعين أمام كل من اليورو والدولار، في ظل مراهنة الأسواق المالية على أن يرفع بنك إنجلترا المركزي، أسعار الفائدة إلى 6.5 بالمئة في وقت مبكر من العام المقبل.

وهبط اليورو 0.13 بالمئة إلى 1.0838 دولار.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.78 بالمئة إلى 0.6603 دولار.

وسجل اليوان الصيني في أحدث تعاملات 7.27177 للدولار في السوق الخارجية بعد أن انخفض نحو 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.