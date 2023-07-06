وكان القطاع الخاص في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، قد أضاف 497 ألف وظيفة في يونيو وبأكثر من ضعف التوقعات، وذلك بحسب تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة "إي دي بي".

تحركات الأسهم

تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي 117.25 نقطة أو 0.34 بالمئة إلى 34171.39 نقطة.

كما تراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 24.20 نقطة أو 0.54 بالمئة إلى 4422.62 نقطة، في حين هبط المؤشر "ناسداك" المجمع 138.49 نقطة أو بنسبة واحد بالمئة إلى 13653.17 نقطة.

وكانت الأسهم الأميركية قد تراجعت بشكل جماعي في تداولات الأربعاء، إذ انخفض "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 8.94 نقطة أو بنسبة 0.20 بالمئة مسجلا 4446.65 نقطة، في حين تراجع "ناسداك" 25.12 نقطة، أو 0.18 بالمئة، إلى 13791.65 نقطة.

وهبط "داو جونز" 129.64 نقطة، أو بنسبة 0.38 بالمئة، إلى 34288.83 نقطة.