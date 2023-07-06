وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بواقع 12 ألفا إلى 248 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو.

وتم تعديل بيانات الأسبوع السابق بالخفض ثلاثة آلاف طلب عما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 245 ألفا في أحدث أسبوع.

وكان القطاع الخاص في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، قد أضاف 497 ألف وظيفة في يونيو وبأكثر من ضعف التوقعات، بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة "إي دي بي".