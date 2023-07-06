وأضاف الوزير في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات مؤتمر أوبك الدولي الثامن في فيينا، أن العراق تمتلك احتياطيات نفطية كبيرة تصل إلى 144.5 مليار متر مكعب من النفط وأكثر من 133 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز.

وأشار إلى عقد مع شركة "BP" لتطوير حقل الرميلة الذي يعد من الحقول الكبيرة في العراق، وينتج حاليا مليون و380 ألف برميل من النفط يوميا، إضافة إلى ما يصاحبه من الغاز بكميات كبيرة.

وقال الوزير، "لدينا عقود مع شركة إيني لتطوير حقل الزهير النفطي الذي ينتج حالياً 450 ألف برميل من النفط يومياً، وكذلك عقود في غرب "القرنة1" مع شركة إكسون موبيل لإنتاج 380 ألف برميل من النفط يومياً، إضافة إلى عقود مع شركة لوك أويل في منطقة غرب "القرنة " لتطوير حقل بإنتاج يصل إلى 410 ألف برميل يوميا، إضافة إلى العقود الأخرى في مناطق مختلفة".

كما أكد وزير النفط العراقي، أن الطاقة الإنتاجية للنفط في العراق حاليا تصل إلى 5.4 ملايين برميل يومياً، فيما يصل إجمالي الإنتاج الحالي بموجب حصة "أوبك" إلى 4.43 مليون برميل يومياً، مع تطلع بلاده ضمن خطط واعدة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 6 ملايين برميل يوميا وذلك من خلال عقود التراخيص المبرمة مع الشركات خلال المرحلة المقبلة.

وحول مساهمة النفط والغاز في الناتج المحلي لدولة العراق، قال الوزير إن مساهمة النفط تشكل الجزء الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي لبلاده حيث أن 90 بالمئة من واردات الدولة تعتمد على الثروة النفطية.

وفيما يخص جهود خفض الانبعاثات الكربونية، أوضح عبدالغني، أن العراق اتخذت خطوات كبيرة في الاستثمار بالغاز الطبيعي كمصدر للطاقة النظيفة، حيث يتركز الاستثمار في جنوب العراق، عبر شركة غاز البصرة، وهي شركة مشتركة بين شركة غاز الجنوب وشركة شل وميتسوبيشي، وتمكنت منذ تأسيسها في تنفيذ مشاريع واعدة على رأسها مشروع البصرة "أن جي إل" والذي يتضمن استثمار 400 مليون قدم مكعب من الغاز.

وأضاف " تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع خلال شهر مايو الماضي بطاقة تصل إلى 200 مليون قدم مكعب من الغاز، بينما من المتوقع أن يتم إنجاز المرحلة الثانية من المشروع بنهاية العام الجاري 2023 بما يسهم في الوصول إلى 400 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي".

وأشار وجود استثمارات في 5 حقول نفطية وهي مجنون وغرب القرنة 2 واللحيس والطوبة والصبة والتي ستوفر 600 مليون قدم مكعب من الغاز وهو الأمر الذي سيعزز من المساهمة في تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية.