وقال أيضا إنه "لا معنى" بالنسبة لشركة غازبروم أن تتعامل مع القضايا القانونية الدولية التي رفعتها نفتوجاز.

وكانت شركة نفتوجاز قد اتخذت في يونيو، إجراءات قانونية ضد روسيا في الولايات المتحدة، لمحاولة استرداد 5 مليارات دولار منحتها لها محكمة في لاهاي، كتعويض عن أصول صادرتها روسيا في شبه جزيرة القرم.

وقال ميلر إن "المحاولات بعيدة المنال من قبل نفتوجاز لمواصلة هذه المحاكمة، تعكس موقفها غير البناء تجاه تنظيم عبور الغاز الروسي إلى أوروبا، وبشكل عام، تعتبر موقفا عدائيا تجاه روسيا".

وكانت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا قد انخفضت إلى حد كبير في العام الماضي، بسبب العملية العسكرية الروسية.

وبلغت صادرات روسيا من الغاز عبر الأنابيب إلى أوروبا نحو 12.1 مليار متر مكعب في النصف الأول من العام الجاري، كما بلغت 62 مليار متر مكعب في عام 2022، حينما انخفض إجمالي الصادرات إلى النصف تقريبا عن العام السابق.

وأضاف رئيس شركة غازبروم، "رفعت نفتوجاز بالفعل دعوى قضائية بمليارات الدولارات ضد روسيا في المحاكم الأميركية. إذا استمرت مثل هذه الأعمال غير النزيهة لنفتوجاز، فلا يمكن استبعاد أن يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات من قبل روسيا، فإن أي علاقات بين الشركات الروسية ونفتوجاز ستكون ببساطة مستحيلة".