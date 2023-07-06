وأكد رئيس الدولة، أن الاستثمار يحظى بأولوية ضمن إستراتيجية التنمية الشاملة في الدولة، وقال "إننا نعوِّل على وزارة الاستثمار الجديدة في تعزيز مكانة الدولة الاقتصادية من خلال بناء منظومة استثمار متكاملة وتوفير العوامل والبيئة التي تجعل الإمارات من أهم الوجهات الجاذبة والمحفزة للاستثمارات بما يدعم خطط التنمية، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومزدهر خلال السنوات المقبلة".

وكان الشيخ محمد بن راشد قد اعتمد الأربعاء، إنشاء وزارة للاستثمار في الإمارات ضمن الهيكل الحكومي الاتحادي.

وأوضح الشيخ محمد أن هدف الوزارة الجديدة تطوير الرؤية الاستثمارية في الإمارات، وتحفيز البيئة الاستثمارية داخلياً، وتعزيز تنافسية إجراءاتنا وتشريعاتنا بشكل مستمر لضمان بقائنا وجهة عالمية للاستثمار وفاعل رئيسي في حركة الاستثمارات العالمية.

ومحمد السويدي هو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القابضة ADQ منذ مايو 2019، وهو رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" منذ 2022.