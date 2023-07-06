وأضاف البراك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الكويت تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 3.2 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2024، وأن "النفط ومشتقاته مقوم أساسي في الاقتصاد الكويتي".

وقال إن "الاستثمار العالمي في قطاع الطاقة يشهد فجوات كبيرة يجب التعامل معها حتى لا تحدث أزمات تؤثر سلبا على الأسواق والاقتصاد العالمي".

وأكد البراك في تصريحاته التي جاءت على هامش فعاليات مؤتمر "أوبك" الدولي الثامن، الذي انطلق أمس في العاصمة النمساوية فيينا، أن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، تلعب دوراً حيوياً في استقرار سوق النفط العالمي.

وأضاف أن الكويت تلعب دورا إيجابيا في دعم منظمة "أوبك" وبناء التوافق والتعاون مع دول المنظمة وعملائها حول العالم، بما يسهم في استقرار السوق وثباتها وتطويرها.

وحول استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP28" بنهاية العام الجاري والدور الذي يمكن أن تلعبه الكويت في إنجاح هذا الحدث، قال البراك: "مستعدون للتعاون مع الأشقاء في دولة الإمارات لإنجاح أهم حدث مناخي وبيئي تستضيفه المنطقة، إذ يشكل نجاح المؤتمر تتويجا لمسيرة العمل المناخي الدولي من خلال التعاون والعمل المشترك من أجل حماية الكوكب".

وأكد التزام بلاده بتحقيق صافي الصفر من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2050، مشيرا إلى أن الكويت تستهدف الاستثمار في الطاقة البديلة والصديقة للبيئة بما يعزز مكانتها مركزا عالميا للطاقة.