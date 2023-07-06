وأسفرت الزلازل التي هزت جنوب تركيا عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص وتشريد الملايين.

وبحسب تقديرات شركات وخبراء اقتصاديين والحكومة فإن إعادة الإعمار قد تُكلف البلاد أكثر من 100 مليار دولار.

ووعدت الحكومة بإعادة بناء أكثر من 600 ألف منزل لمن فقدوا منازلهم جراء الهزات الأرضية.

ومن بين عدد من الزيادات الضريبية المقترحة، يتضمن مشروع القانون رفع الضريبة على الشركات إلى 25 بالمئة من 20 بالمئة حاليا، ورفع الضريبة على البنوك والمؤسسات المالية إلى 30 بالمئة من 25 بالمئة حاليا.

وبهدف تشجيع التجارة الخارجية، يتضمن مشروع القانون إعفاء ضريبيا بواقع خمس نقاط مئوية على دخل الشركات من التصدير، وذلك بحسب مشروع القانون المرسل إلى البرلمان.