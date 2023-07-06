وأضافا أنه في إطار الصفقة، ستزيد شركة غريت-وست لايفكو المالية القابضة الكندية التي تركز على التأمين حصة أقلية حالية، مما يساعد على دفع نمو ساغارد في المستقبل، بما يشمل عمليات الدمج والاستحواذ.

ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الثالث من العام، والأمر مرتبط بالحصول على موافقات الجهات التنظيمية. وأضاف البيان أن شركة الطاقة الكندية "باور كوربوريشن" ستظل المساهم المسيطر في ساغارد.

كما ستقدم كل من إيه.دي.كيو وبنك مونتريال وغريت-وست لايفكو التزامات برأس مال إضافي طويل الأجل لاستراتيجيات الاستثمار الحالية والمستقبلية لساغارد، مما يدعم احتمالات جمع الأموال ويسرع من قدرة الشركة على إطلاق منتجات جديدة.