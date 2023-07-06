وأظهر محضر الاجتماع أن الفيدرالي الأميركي قرر بالإجماع ترك أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو كوسيلة لكسب الوقت وتقييم مدى الحاجة لرفع الفائدة مجددا.

ولا يزال المستثمرون بعد صدور محضر الاجتماع يتوقعون على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ومن المقرر صدور بيانات اقتصادية مهمة قبل ذلك الاجتماع من بينها التقرير الشهري للوظائف يوم الجمعة.

تحركات الأسهم

وفقا لبيانات أولية، انخفض "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 8.94 نقطة أو بنسبة 0.20 بالمئة مسجلا 4446.65 نقطة، في حين تراجع "ناسداك" المجمع 25.12 نقطة، أو 0.18 بالمئة، إلى 13791.65 نقطة.

وهبط "داو جونز" الصناعي 129.64 نقطة، أو بنسبة 0.38 بالمئة، إلى 34288.83 نقطة.