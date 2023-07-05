وقالت وزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، إن طلبيات المصانع زادت 0.3 بالمئة بعد أن ارتفعت بالنسبة نفسها في أبريل.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انتعاش الطلبيات في الولايات المتحدة بنسبة 0.8 بالمئة.

وارتفعت الطلبيات 0.1 بالمئة على أساس سنوي في مايو.

ويشهد قطاع التصنيع، الذي يمثل 11.1 بالمئة من الاقتصاد الأميركي، تراجعا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتحول الإنفاق من السلع إلى الخدمات، التي تُشترى غالبا بالائتمان، بالإضافة إلى إدارة الشركات مخزوناتها بحرص تحسبا لضعف الطلب.

وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية انخفض في يونيو، في ثامن شهر تظل فيه قراءة المؤشر أدنى من 50، مما يشير إلى انكماش حجم التصنيع، وتلك هي الفترة الأطول منذ فترة الكساد العظيم.

وزادت الطلبيات على معدات النقل 3.8 بالمئة في مايو بعدما زادت 4.8 بالمئة في أبريل. وقفزت الطلبيات على الطائرات المدنية 32.8 بالمئة، لكن الطبيات على المركبات هبطت 0.6 بالمئة.

وقفزت الطلبيات على الآلات 1.2 بالمئة، بينما زادت طلبيات أجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية 0.3 بالمئة.