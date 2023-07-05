وبحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء، الأربعاء، فقد بلغ معدل التضخم 10.1 بالمئة في أبريل، وسجل أعلى مستوى عند 10.4 بالمئة في فبراير.

وفي منتصف يونيو الماضي، قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8 بالمئة، بحسب بيان للبنك آنذاك.

وجاء القرار بعد أن قام الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة في يونيو، بعد 10 زيادات متتالية بدأها في مارس 2022.

وقال المركزي التونسي، في البيان عقب اجتماع مجلس إدارته: "على الصعيد الدولي، تشير المعلومات الأخيرة إلى استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتضخم، وازدادت المخاوف إلى حد ما بشأن تراجع النشاط الاقتصادي في أقوى الاقتصادات العالمية جراء دخول اقتصاد منطقة اليورو في حالة ركود فني خلال الربع الأول من سنة 2023".

وحول التضخم في تونس، قال المركزي في يونيو، إن التضخم في البلاد بدأ يظهر بعض الانحسار التدريجي والذي بدأ في مارس الماضي.