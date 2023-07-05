وعلى هامش مشاركته في مؤتمر أوبك الدولي، قال الملا في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، إنه يتوقع تراجع إيرادات مصر من الغاز المسال 50 بالمئة هذا العام.

وكانت أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية قد تعرضت لتراجعات خلال النصف الأول من العام الجاري بنيبة 52 بالمئة، وذلك بعد أن مر فصل الشتاء بدرجات حرارة أكثر دفئًا من المعتاد، وهو ما أدى إلى الحد من الطلب على التدفئة.

وكانت مصر قد حققت رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي خلال العام 2022، لتصل إلى 8 مليون طن هذا العام مقارنة بـنحو 7 مليون طن العام السابق.

كما بلغت قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعي خلال 2022 حوالي 8.4 مليار دولار بالمقارنة بـنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021، أي بنسبة زيادة 140 بالمئة عن عام 2021، وذلك بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال عالمياً خلال تلك المدة.

وفي فبراير الماضي، توقع الوزير استقرار إنتاج مصر من الغاز الطبيعي المسال عند حوالي 7.5 مليون طن هذا العام.