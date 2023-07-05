ونقلت وكالة بلومبرغ عن ميتسوتاكيس قوله "إن الطرح العام الأولي لأسهم المطار سيكون حدثا كبيرا في 2024، ونريد منح بورصة أثينا للأوراق المالية عمقا أكبر ولأول مرة هناك اهتمام كبير من جانب الشركات للتسجيل في بورصة أثينا للأوراق المالية".

ومن المنتظر أن يكون الاكتتاب أكبر عملية طرح في اليونان منذ عام 2000.

وبحسب بلومبرغ تعهد رئيس الوزراء اليوناني بسداد قروض الإنقاذ التي حصلت عليها بلاده قبل عامين من موعد استحقاقها.



وتبلغ ديون اليونان 356 مليار يورو (388 مليار دولار) وهو أعلى معدل للدين العام على مستوى منطقة اليورو.