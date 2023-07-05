وفي يونيو الماضي، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تثبيت معدلات الفائدة الرئيسية ضمن نطاق 5 و5.25 بالمئة للمرة الأولى منذ يناير 2022.

وبعدما رفع المركزي الأميركي معدّلات الفائدة عشر مرات متتالية اعتبارا من مارس 2022، صوّتت لجنة تحديد معدّلات الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي لصالح الإبقاء على معدّلات الفائدة الحالية.

تحركات الأسهم

انخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 73.75 نقطة أو بنسبة 0.21 بالمئة إلى 34344.72 نقطة في الساعات الأولى من الجلسة.

وتراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 13.55 نقطة أو بنسبة 0.30 بالمئة إلى 4442.04 نقطة، في حين هبط المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 44.67 نقطة أو بنسبة 0.32 بالمئة إلى 13772.10 نقطة.