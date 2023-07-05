وستصدر لجنة السوق المفتوحة الاتحادية محضر الاجتماع الذي عقد في يومي 13 و14 من يونيو الساعة 18:00 بتوقيت غرينيتش اليوم، كما يوفر تقرير مهم عن الوظائف يصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع المزيد من المؤشرات اللازمة لتوقع مسار أسعار الفائدة الأميركية.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تراجع الاستثمار في الذهب، الذي لا يدر عائدا ولكنه يعد وسيلة تحوط آمنة في وقت الضبابية الاقتصادية.

ويتوقع المستثمرون الآن بنسبة 86 بالمئة أن يرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، مع توقع خفض أسعار الفائدة اعتبارا من عام 2024، وفقا لأداة CME FedWatch.

تحركات الأسعار

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.11 بالمئة إلى 1,928.09 دولار الأونصة بحلول الساعة 11:05بتوقيت غرينيتش، في نطاق لم يتجاوز الثمانية دولارات، فيما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.29 بالمئة إلى 1,935.05 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.88 دولار الأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 915.94 دولار وانخفض البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1236.46 دولار.