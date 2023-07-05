وأشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، الأربعاء، إلى أن هذا المستوى التاريخي من الاستثمارات الأجنبية التي جذبتها الإمارات، جاء رغم الانخفاض العالمي بنسبة 12 بالمئة في حركة الاستثمارات الأجنبية حول العالم.

وأكد تقرير الأمم المتحدة بأن دولة الإمارات، استحوذت على ريادة الاستثمارات العالمية الواردة للمنطقة. كما ذكر التقرير أن الإمارات كانت رابع أكبر متلق لاستثمارات المشاريع الجديدة في العالم بإجمالي 997 مشروعا، وذلك بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والهند مسجلة ارتفاعا بمعدل 80 بالمئة في المشاريع الجديدة مقارنة بالعام الذي سبقه.

وقال الشيخ محمد بن راشد إن دولة الإمارات ستحقق أرقاما تاريخية جديدة خلال العام الجاري.