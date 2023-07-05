وأظهرت بيانات رسمية الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في تركيا انخفض إلى 38.2 بالمئة في يونيو، مقابل حوالي 39.6 بالمئة في الشهر السابق، وهو تراجع جاء أفضل من متوسط التوقعات البالغة 38.85 بالمئة.

وعلى أساس شهري تباطأ معدل التضخم في يونيو إلى نحو 3.9 بالمئة، بعد أن ارتفع بنحو 4.8 بالمئة في مايو.

ومنذ نوفمبر من العام الماضي يتراجع معدل التضخم في تركيا بشكل متواصل بعد أن لامس أعلى مستوى في 24 عاما تجاوز 85 بالمئة في أكتوبر من العام الماضي.

واتخذت السلطات الاقتصادية التركية خطوات نحو العودة إلى سياسات تقليدية منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان الشهر الماضي، كان منها رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15 بالمئة.

غير أن هذا الإجراء جاء أقل من توقعات السوق إذ بلغ متوسط التقديرات في ​​استطلاع أجرته رويترز أن تصل أسعار الفائدة إلى 21 بالمئة.

وتعهد البنك المركزي التركي، في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر يونيو، الذي نشر الاثنين، بمواصلة تشديد السياسة النقدية حتى تتحسن توقعات التضخم بشكل كبير.

ومع تخفيف السلطات التركية قبضتها على سعر الصرف، تراجعت الليرة التركية لمستويات قياسية فوق 26 ليرة للدولار، بانخفاض وصل إلى أكثر من 26 بالمئة في آخر 3 أشهر.