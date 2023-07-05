ونقلت رويترز الثلاثاء عن مصدرين مطلعين أن شركة فجر كابيتال الإماراتية للاستثمار الخاص تجري محادثات حصرية للاستحواذ على حصة أغلبية في أعمال أستر دي.إم في الخليج.

وقالت أستر في إفصاح للبورصة، "تجري الشركة مناقشات مع أطراف أخرى محتملة من بينها فجر كابيتال. ولا تزال المناقشات جارية".

وأضافت مجموعة خدمات الرعاية الصحية المدرجة في بورصة مومباي وتتخذ من الإمارات مقرا، أنه لا يوجد "حدث يمكن الكشف عنه" حتى الآن، وأنها قدمت إفصاحات وفقا للوائح مجلس الأوراق المالية والبورصات في الهند وستقدم المزيد.

وقال المصدران إن فجر التي تتخذ من دبي مقرا في المرحلة الأخيرة من الصفقة، وقد تتمكن من إتمامها قريبا. وأشارا إلى أن فجر شكلت أيضا كونسورتيوم من مستثمرين آخرين.

وبدأت أستر عملية بيع في نهاية العام الماضي لفصل أعمالها في الخليج، إذ ترى أن المحللين والمستثمرين لا يقدرون القيمة الحقيقية لهذه الأعمال.

وتدير أستر 32 مستشفى و127 عيادة و521 صيدلية في الهند والإمارات.

وذكرت رويترز في مايو الماضي، أن الشركة تجري محادثات منفصلة لبيع حصة تبلغ 30 بالمئة من أعمالها في الهند مقابل نحو 300 مليون دولار.

وارتفعت عوائد أستر 16 بالمئة لتصل إلى 1.46 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 31 مارس، بينما بلغ صافي أرباح الشركة 51.36 مليون دولار