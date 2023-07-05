يناقش المؤتمر الذي يُعقد في قصر هوفبورغ التاريخي وسط العاصمة النمساوية فيينا مجموعة واسعة من قضايا الطاقة تتضمن مستقبل الطاقة في العالم والاستثمارات النفطية واستقرار السوق وأمن الطاقة والتكنولوجيا والابتكار فضلاً عن بحث سبل التوصل لسوق نفط دولية آمنة ومستقرة من خلال تعزيز التعاون والحوار في جميع أنحاء العالم.

وأكد هيثم الغيص أمين عام منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أن مؤتمر أوبك الدولي يتمتع بسجل حافل فيما يتعلق بجودة المشاركين والمستوى العالي من المناقشات التي تدور حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على قطاع الطاقة خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم.

وقال إن المؤتمر في نسخته الثامنة يشهد مشاركات دولية واسعة من وزراء الدول الأعضاء في المنظمة وحلفاؤها من خارج المنظمة والمعنيين في قطاع الطاقة والشركات والبنوك والشركات الاستثمارية حيث تشهد الدورة الحالية من المؤتمر مناقشة الانتقال المستدام والشامل في قطاع الطاقة.

نجح مؤتمر أوبك الدولي، الذي عُقدت أولى دوراته في عام 1969 بالعاصمة النمساوية فيينا (منذ حوالي 54 عاما)، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة وقادة قطاع الطاقة من مختلف أنحاء العالم، في بناء جسور التعاون والحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط والغاز ومناقشة التحديات والفرص وعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في الصناعة.

وواصل مؤتمر "أوبك" الدولي توسيع نطاقه وتنوعت مجالاته ليشمل قضايا عديدة مثل التمويل العالمي والتنمية المستدامة والبيئة، وشهد المؤتمر نموًا مستمرًا في حجمه ومشاركته عبر عقود ممتدة .

وفي إطار جهود "أوبك" المستمرة في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة عقدت المنظمة سلسلة من المؤتمرات المهمة على مر العقود الماضية بهدف مناقشة قضايا حيوية تتعلق بالنفط وسياسات الطاقة والبيئة وتوفير منصة لتبادل الأفكار والمعرفة بين الدول الأعضاء .

وعُقد المؤتمر الأول في فيينا في الفترة من 30 يونيو إلى 5 يوليو 1969 على الرغم من أنه ليس جزءًا من السلسلة الحالية وكان موضوعه الرئيسي " النفط الدولي وسياسات الطاقة للدول المنتجة والمستهلكة".

ومر أكثر من ثمان سنوات قبل انعقاد المؤتمر التالي والذي يعتبر الأول في سلسلة مؤتمرات مصغرة مدرجة.

تسلسل زمني

في أكتوبر من عام 1977 ناقش المؤتمر "الدور الحالي والمستقبلي لشركات النفط الوطنية"

في أكتوبر من عام 1978: ناقش "عمليات التكرير في دول أوبك : آفاق ومشاكل"

وفي أكتوبر من عام 1979: ناقش "أوبك وأسواق الطاقة المستقبلية"

وفي نوفمبر عام 1981: ناقش المؤتمر "الطاقة والتنمية : خيارات الاستراتيجيات العالمية".

وعقب انعقاد هذه المؤتمرات مر عقد آخر قبل انعقاد "مؤتمر البيئة" الاستثنائي في أبريل من عام 1992 الذي ساهم في تعريف الدول الأعضاء في "أوبك" بالقضايا البيئية الرئيسية استعدادًا لقمة الأرض في ريو دي جانيرو في يونيو من نفس العام.

وانطلقت السلسلة الجديدة والحالية لمؤتمر "أوبك" الدولي بعد مرور عام على بداية الألفية الجديدة وتتألف من سبعة مؤتمرات نقاشية استضافتها المنظمة على مدى السنوات الماضية والتي تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون في قطاع النفط والطاقة العالمي.

وبدأت السلسلة الجديدة من المؤتمر في سبتمبر 2001 حيث أقيم مؤتمر "أوبك" الدولي الأول تحت عنوان "أوبك وتوازن الطاقة العالمي: نحو مستقبل للطاقة المستدامة" استعرض من خلاله خطة المنظمة لتحقيق التوازن في صناعة النفط وتعزيز الاستدامة في قطاع الطاقة.

وفي سبتمبر 2004 نُظّم مؤتمر "أوبك" الثاني بعنوان "النفط في عالم مترابط" حيث تم تناول أهمية قطاع النفط في اقتصاد العالم وأثره على العلاقات الدولية والاستقرار العالمي.

وتوالت المؤتمرات الدولية اللاحقة حيث نظمت "أوبك" المؤتمر الثالث في سبتمبر 2006 بعنوان "أوبك في عصر الطاقة الجديد: التحديات والفرص" وفي مارس 2009 أُقيم المؤتمر الرابع بعنوان "النفط الاستقرار والاستدامة في المستقبل".

واستمرت المؤتمرات الدولية في السنوات التالية حيث أُقيم المؤتمر الدولي الخامس في يونيو 2012 تحت عنوان "النفط: تغذية الرخاء ودعم الاستدامة".

وفي يونيو 2015 أُقيم المؤتمر السادس بعنوان "النفط — محرك التنمية العالمية". وفي يونيو 2018 أقيم المؤتمر الدولي السابع تحت عنوان "النفط - التعاون من أجل مستقبل مستدام". وتوقف المؤتمر منذ جائحة كورونا التي خيمت على العالم .

وفي يوليو الجاري سيُعقد يومي 5 و6 من الشهر ذاته مؤتمر أوبك الدولي في نسخته الثامنة تحت عنوان "نحو انتقال مستدام وشامل للطاقة" في ظل تصاعد التطورات الجيوسياسية حول العالم وحالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي وزيادة الطلب على الطاقة .

ويعكس مؤتمر "أوبك" الدولي جهود المنظمة في تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة وذلك من خلال تعزيز استدامة صناعة النفط وتوجيهها نحو الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

كما تسعى "أوبك" للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات البيئية العالمية، وبهذه المؤتمرات والاجتماعات تؤكد "أوبك" التزامها بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية وتعزز دورها منظمة رائدة في قطاع النفط والطاقة العالمي.