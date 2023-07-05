وقالت المفوضية، الثلاثاء، إن القائمة تضم المجموعات الأميركية العملاقة المعروفة اختصاراً بـ"غافام" (أي غوغل وأمازون وميتا المالكة لفيسبوك، وأبل ومايكروسوفت)، إضافة إلى سامسونغ الكورية الجنوبية، وبايت دانس الصينية المالكة لشبكة تيك توك. وستقدّم المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بحلول 6 سبتمبر القائمة النهائية للمجموعات الرئيسية الخاضعة للتشريع.

فبعد سنوات من الملاحقات غير المجدية على خلفية انتهاكات قانونية متكررة، سيسمح القانون الجديد للأسواق الرقمية الصادر عن المفوضية الأوروبية بالتصرف استباقياً من خلال فرض قواعد ينبغي على أقوى اللاعبين في المجال احترامها، تحت طائلة فرض غرامات رادعة.

وتم اقتراح القانون من المفوضية في ديسمبر 2020، وأقرّه البرلمان الأوروبي في يوليو 2022.

والهدف من التشريع الجديد هو التحرك قبل أن تقضي التجاوزات المرتكبة على المنافسة، كما كانت الحال غالباً في الماضي. وستؤثر سلسلة محظورات والتزامات محددة على المجموعات المصنفة كـ"مراقبي الوصول"، وهي شركات تتسم بأهمية كبرى بفعل وزنها في الأسواق الأساسية: التجارة الإلكترونية ومحركات البحث والشبكات الاجتماعية وأنظمة التشغيل.

كان لدى "مراقبي الوصول" المحتملين الذين تنطبق عليهم هذه المواصفات، حتى الثالث من يوليو للإبلاغ عن أنفسهم، بعد دخول قانون الأسواق الرقمية حيز التطبيق في بداية مايو.

وقالت المفوضية الأوروبية "سندقق الآن في إخطارات" المجموعات السبع، قبل أن نحدد بحلول بداية سبتمبر قائمة "مراقبي الوصول" المعنيين، والذين سيكون أمامهم بعد ذلك "ستة أشهر للامتثال لقانون الأسواق الرقمية".