ووضَّحت أنه من إجمالي المخصصات سيتم تمويل 15 مليون يورو (16.3 مليون دولار) للمنظمات الإنسانية في باكستان لتوفير المساعدات الغذائية والمأوى وخدمات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى دعم اللاجئين الأفغان والمجتمعات المضيفة لهم.

وستركز الدفعة الأخرى البالغة 1.5 مليون يورو (1.63 مليون دولار) على برامج التأهب للكوارث لتعزيز القدرة على التكيف مع المناخ، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية وتعزيز الاستجابة.

وحشد الاتحاد الأوروبي 30 مليون يورو (32.6 مليون دولار) من المساعدات الإنسانية ونسق المساعدات الواردة من الدول الأعضاء الموجهة من خلال آلية الحماية المدنية استجابة للفيضانات المدمرة التي ضربت باكستان في صيف عام 2022.

وأعلنت المفوضية الأوروبية اليوم أنه بعد مرور عام سيضمن التمويل استمرار الدعم لأولئك الذين فقدوا الموارد، ويكافحون من أجل التعافي من كارثة الفيضانات.