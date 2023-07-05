وأرجع مكتب الإحصاء أهم تراجع معدل التضخم في النمسا إلى هبوط أسعار الوقود وزيت التدفئة بشكل كبير، مقارنة بشهر يونيو من العام السابق، وتراجع أسعار الطاقة المنزلية والمواد الغذائية بشكل طفيف، لكن مازالت أسعار الطاقة تساهم بشكل كبير في معدل التضخم المرتفع، وفقًا للإحصاءات الرسمية.

وعبّر ماغنوس برونر وزير مالية النمسا، عن ارتياحه لانخفاض معدل التضخم، مؤكدا ضرورة الاستمرار في اتخاذ الإجراءات التي تقلص من التضخم.

واستمر معدل التضخم بالتراجع في منطقة اليورو في يونيو مع انخفاض تكاليف الطاقة، رغم أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ما زالت مرتفعة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة.

وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 5.5 في المئة هذا الشهر، مقارنة بـ 6.1 بالمئة في مايو، بحسب وكالة "يوروستات" التابعة للاتحاد الأوروبي.

وكان التحسن أفضل بقليل مما توقعه محللون استطلعت بلومبرغ آراءهم وتحدثوا عن نسبة 5.6 بالمئة.