وواجهت خطوط الطيران والمطارات عبر أوروبا انتقادات كثيرة في صيف 2022 بسبب التأجيلات والطوابير الطويلة فيما كانت الصناعة تكافح للوفاء بالطلب المتزايد بعد رفع أغلب القيود المتعلقة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19.

أما الصيف الجاري، فإن الكثير من شركات الطيران والمطارات المستعدة بشكل أفضل تتجهز لصيف آخر، وسوف يكون أحد الأسئلة الرئيسة ما إذا كان المسافرون سوف يتحركون من النقطة ألف إلى النقطة باء في وقت جيد وبدون متاعب.

وجاء الناقل الوطني البولندي "لوت" في المرتبة الثانية، ووصلت خطوط فين أير الجوية الفنلندية والخطوط الجوية النمساوية إلى الخمسة الأوائل حيث لمست أكثر من 80 بالمئة من طائراتها الأرض في الوقت المحدد، وهو ما تصنفه سيريام في نطاق 15 دقيقة من الموعد.

ومن جهة أخرى، تتوقع شركة بوينغ، عملاق صناعة الطائرات الأميركية، أن يتضاعف الطلب العالمي على الطائرات بحلول عام 2042، ما يرفع بشكل طفيف من توقعاتها لمستوى الصناعة على مدى 20 سنة.

وكانت شركة "بوينغ"، قد قالت منتصف يونيو الماضي، إنها تتوقع أن شركات الطيران ستحتاج 48 ألفا و600 طائرة خلال العقدين المقبلين، مقارنة مع توقع صدر قبل عام بـ 41 ألفا و170 طائرة.

وقال دارين هولست، رئيس التسويق بقسم الطائرات التجارية في بوينغ، إن التوجه سيكون نحو طلب طائرات أطول بمقاعد أكثر أو مقاعد متقاربة.