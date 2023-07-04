وتشمل التدابير المتخذة، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من شهر يوليو 2023، القروض العقارية السكنية التي ارتفعت نسبة استقطاعاتها من الراتب، ولم تؤجل البنوك أي من الفوائد إلى ما بعد السداد، وكذلك القروض التي لم ترتفع نسبة اســتقطاعاتها من الراتب وقامت البنوك بتأجيل الفوائد المترتبة عليها نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

وأوضح المصرف المركزي أنه بالنسبة لعملاء البنوك من ذوي الدخل الشهري 40 ألف درهم (10.8 آلاف دولار) وما فوق، سيُسمح للبنوك بتخطي نسبة الاســتقطاع من الراتب أو الدخل المحددة حالياً في النظام بـ 50 بالمئة، لتغطية ارتفاع أسعار الفائدة، وبحد أقصى 60 بالمئة، على أن تتحمل البنوك الفوائد غير المغطاة المتبقية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، مع وجوب عدم تمديد للمدة.

كما أوضح أنه بالنسبة لعملاء البنوك من ذوي الدخل الشهري الأقل عن 40 ألف درهم، سيُسمح للبنوك بتمديد فترة السداد لتغطية ارتفاع أسعار الفائدة وبحد أقصى 30 سنة مع الإبقاء على نسبة الاستقطاع من الراتب أو الدخل 50 بالمئة حسب ما هو معمول به حالياً، على أن تتحمل البنوك الفوائد غير المغطاة المتبقية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

ويأتي إصدار هذا الإشعار عقب موافقة مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي على تدابير تخفيف أعباء زيادة أسعار الفائدة على القروض العقارية السكنية للمواطنين في ضوء نتائج دراسة تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على أصول واستثمارات وعملاء البنوك بمشاركة عدد من البنوك، وبعد المشاورات التي تمت مع البنوك من خلال اتحاد مصارف الإمارات بهذا الخصوص، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.