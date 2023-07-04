تحركات الأسهم

ارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة عند الإغلاق بعدما جرى تداوله ضمن نطاق نقطتين في أغلب أوقات الجلسة، إذ يوازن المستثمرون بين تلميحات إلى التشديد النقدي من مصرفيين بالبنوك المركزية وبين بيانات تشير إلى تباطؤ النمو العالمي.

وهبط مؤشر قطاع التعدين بنسبة 0.4 بالمئة مع انخفاض أسعار المعادن بفعل مخاوف إزاء آفاق الطلب من الصين بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة.

ولكن ارتفاع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.7 بالمئة أسهم في إبقاء المؤشر مستقرا، بينما تعافت أسهم قطاع الرعاية الصحية من التراجع الحاد المسجل في الجلسة الماضية.