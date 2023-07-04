وقالت المصادر، إن الشركة، وهي واحدة من أكبر منتجي تبغ النرجيلة (الشيشة) في العالم، تخطط لطرح أسهمها في النصف الأول من عام 2024.

ولم ترد الشركة بعد على طلب للتعليق أرسلته رويترز اليوم الثلاثاء.

وتسعى شركة كينجزواي كابيتال البريطانية، صاحبة حصة الأغلبية في شركة AIR (أيه.أي.آر) إلى البيع كجزء من عملية ثنائية المسار يسعى فيها البائع إلى البيع والاكتتاب في الوقت نفسه.

وكانت رويترز قد قالت في مارس إن كينجزواي وظفت شركة ورتشيلد آند كو لتقديم المشورة بشأن الخيارات أمام شركة أيه.أي.آر بما في ذلك الاكتتاب المحتمل.

ولم ترد روتشيلد بعد على طلب للتعليق أرسلته رويترز الثلاثاء.

واستحوذت كينجزواي في عام 2020 على شركة الإقبال للاستثمار الخاصةالمدرجة في بورصة عمان الأردنية في صفقة قيمتها أكثر من 1.4 مليار دولار متضمنة الديون. ثم تغير اسم الشركة لتصبح AIR أيه.أي.آر.

وعموما تسعى شركات الأسهم الخاصة إلى التخارج من استثماراتها بين خمس وسبع سنوات بعد الشراء.

وتعتبر شركة "الفاخر" من أعلى أنشطة أية.أي.آر قيمة التي تنتج تبغ النراجيل المضاف إليه الدبس بالنكهات المختلفة والذي يباع في أكثر من 100 دولة، وفقا لموقعها على الإنترنت. كما أنها تنتج جهاز أوكا الذي يحاكي تجربة تدخين الشيشة بدون الفحم.

وقالت مؤسسة ديلوجك للأبحاث إن شركات الشرق الأوسط خالفت التوجهات العالمية العام الماضي وجمعت نحو 22 مليار دولار من خلال عمليات الطرح العام الأولي، فيما يمثل أكثر من نصف الإجمالي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.