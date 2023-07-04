وزادت أسعار النفط، وهي عامل محرك قوي لبورصات الخليج، مع تأثر الأسواق بقرار السعودية وروسيا خفض الإمدادات في أغسطس، في وقت يكتنف فيه الغموض التوقعات الاقتصادية العالمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة ستمدد الخفض الطوعي للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا حتى أغسطس. كما أعلنت روسيا أنها ستخفض صادراتها النفطية بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس.

وصعد مؤشر بورصة دبي 1.4 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ قرابة ثمانية أعوام مدعوما بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 4.6 بالمئة والذي حام بدوره قرب أعلى مستوى قياسي له.

وارتفع المؤشر السعودي 0.3 بالمئة مع صعود سهم الخطوط السعودية للتموين 9.8 بالمئة بعد إعلان الشركة عن إبرام عقد مع شركة البحر الأحمر الدولية بقيمة تبلغ نحو 6.3 مليار ريال (1.68 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، أعلنت الإمارات أنها ستنشئ وزارة استثمار اتحادية جديدة لتطوير استراتيجية الاستثمار في البلاد محليا وعالميا في ظل المنافسة الاقتصادية المتنامية مع جيرانها.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي إن أهداف الوزارة تشمل تحفيز البيئة الاستثمارية في الإمارات وتعزيز تنافسية إجراءاتها وتشريعاتها لضمان بقاء الدولة وجهة عالمية للاستثمار.

وفي أبوظبي صعد المؤشر 0.4 بالمئة.

كما ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت جماعياً في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء؛ بدعم نمو 10 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية. وصعد مؤشرا السوق "الرئيسي 50" و"الرئيسي" بـ 0.16 بالمئة لكل منهما، وصعد "الأول" بنسبة 0.59 بالمئة، كما زاد مؤشر السوق العام بـ0.51 بالمئة.

وزاد مؤشر البورصة القطرية 0.9 بالمئة مع ارتفاع معظم الأسهم ومنها سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج.