واعتمد مجلس الوزراء في الإمارات، الاثنين، مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، لتسريع تحقيق مستهدفاتها فيما يتعلق بتحول الطاقة والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

وقال سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، في بيان الثلاثاء، إن استراتيجية الإمارات للطاقة المحدثة "تشكل برنامجا وطنيا لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الطاقة وبين ضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة".

وأشار المزروعي إلى أن "تحديث الاستراتيجية يهدف إلى تسريع تحول الطاقة ورفع مساهمة النظيفة منها في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة بما يضمن ريادة الدولة وتحقيق مستهدفات الحياد المناخي".

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة استثمار ما بين 150 و200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة النمو في الاقتصاد الإماراتي، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، بما يقلل الانبعاثات الكربونية وتحسين الاستدامة البيئية، وبما يساهم في تحقيق توفير مالي يعادل 100 مليار درهم بحلول عام 2030، وتوفير 50 ألف وظيفة خضراء جديدة بحلول ذات العام.

كما تستهدف الاستراتيجية أيضا رفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة في الإمارات إلى 30 بالمئة بحلول 2030.

وعن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، قال المزروعي إنها "تمثل خطة طويلة الأجل لجعل الإمارات من ضمن الدول الرائدة بإنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2031".

وتستهدف استراتيجية الهيدروجين إنشاء اثنتين من واحات الهيدروجين ودراسة ثلاث واحات مستقبلية، بما يساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمنتج ومصدر عالمي للطاقة النظيفة، وتعزيز القدرات المحلية للإنتاج وتسريع اقتصاد الهيدروجين العالمي، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات في القطاعات الكثيفة الانبعاثات بنسبة تصل إلى 25 بالمئة بحلول عام 2031.

يذكر أن دولة الإمارات تستضيف هذا العام مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، كما انها أعلنت 2023 عاما للاستدامة.