استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 461.17 نقطة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش في وقت ينصب فيه تركيز المستثمرين على تقييم دلالات التشديد النقدي من البنوك المركزية والبيانات التي تشير إلى تباطؤ النمو العالمي.

وهبط مؤشر قطاع التعدين 0.3 بالمئة مع تراجع أسعار المعادن بسبب مخاوف مرتبطة بتوقعات الطلب من الصين بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الضعيفة، لكن ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمئة في أسهم البنوك أبقى الخسائر محدودة.

ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول ضعيفة مع توقف معظم الأنشطة في وول ستريت بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

وصعد سهم فاكر الألمانية للكيماويات 2.7 بالمئة ليتصدر المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بعد أن رفع بنك إتش.إس.بي.سي تصنيف الشركة.