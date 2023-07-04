وأغلق مؤشر نيكي منخفضا 0.98 بالمئة عند 33422.52 نقطة بعدما أغلق عند 33753.33 نقطة أمس الاثنين، وهو أعلى إغلاق منذ مارس 1990.

ومن بين 225 سهما، تراجع 150 سهما وارتفع 73 سهما واستقر اثنان فقط.

وانخفضت كل المؤشرات الفرعية تقريبا ما عدا مؤشر شركات الخدمات المالية الذي ارتفع 1.69 بالمئة، وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.62 بالمئة إلى 2306.37 نقطة.