وذكر إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أنه بموجب صفقة الاندماج، ستصبح الشركة العالمية القابضة ومجموعة أدنيك (التابعة للقابضة ADQ)، مستثمرين استراتيجيين في "الدار للعقارات"، مع احتفاظ "الدار" بحصة الأغلبية من أسهم المنصة المدمجة.

وبموجب الاتفاق بين الشركات الثلاث، ستصبح مجموعة "التزام" لإدارة الأصول، المملوكة بشكل مشترك بين الشركة العالمية ومجموعة أدنيك، جزءا من منصة "الدار للعقارات".

سيعزز الاندماج محفظة "الدار للعقارات" ليزيد إجمالي وحداتها الخاضعة للإدارة من 77 ألف وحدة إلى 135 ألف وحدة، بحسب البيان.

وذكر البيان أن اندماج الأعمال سيؤدي إلى تحسين منصة "الدار للعقارات" مما سيمنحها زخما كبيرا لتعزيز قوتها الاستراتيجية والتنافسية، والاستفادة من تكامل العمليات التشغيلية والإيرادات وتوسع قاعدة المستثمرين الاستراتجيين لتسريع وتيرة نموها في جميع أنحاء الإمارات والمنطقة.

معلومات عن الصفقة

- ستحتفظ "الدار" بحصة الأغلبية في أسهم "الدار للعقارات"، مع توزع الحصة المتبقية بالتساوي بين الشركة العالمية القابضة ومجموعة أدنيك.

- حققت "الدار للعقارات" نموا متسارعا خلال العام الماضي، وهي تعمل عبر شركتيها الرئيسيتين لإدارة العقارات والمرافق "بروفيس"، و"خدمة".

- استكملت "الدار للعقارات" في 2023 استحواذها على شركة "بساتين" المتخصصة في تنسيق الحدائق، لتضاف إلى استحواذات أخرى نفذتها الشركة في 2022، بما في ذلك "سبارك للخدمات الأمنية"، ووحدة أعمال اتحاد الملاك في شركة "ميس ماكرو"، و"باكتيف للحلول المستدامة"، و"ساجا الدولية لخدمات إدارة اتحاد الملاك".

- بعد صفقة الاندماج، وصل حجم محفظة منصة "الدار للعقارات" من العقارات السكنية المدارة إلى نحو 135 ألف وحدة، بالإضافة إلى مساحات تجزئة ومساحات تجارية رئيسية بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تتجاوز مليون مرت مربع، وعقود إدارة مرافق بقيمة تقدر بحوالي 2.5 مليار درهم.

- تأسست شركة "التزام" التي ستصبح جزءا من منصة "الدار للعقارات" في عام 2009، وتنشط بشكل رئيسي في الإمارات والسعودية ومصر وعمان، وتقدم لعملائها حلولا مستدامة لإدارة العقارات والمرافق إلى جانب مجموعة متنوعة من الخدمات المهنية وحلول تكنولوجيا العقارات، وتضم محفظة الشركات التابعة للمجموعة كلا من "كوليرز"، و"كينجفيلد"، و"إنسباير إنتجريتد"، و"800 تيك"، و"أوريون تيك"، و"بروب إيزي".