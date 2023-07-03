وقالت الوزارة إن الكمية في الموسم الجديد شملت حتى الآن تسعة آلاف طن من القمح و25 ألفا من

وبلغت الصادرات في الموسم المنصرم بالكامل قرابة 49 مليون طن متجاوزة كمية الموسم السابق له التي بلغت 48.4 مليون.

وقالت رابطة الشركات الرائدة في قطاع الزراعة والأغذية الأوكراني إن الجمهورية السوفيتية السابقة صدرت ما إجماليه 3.8مليون طن من الحبوب و513500 طن من الزيوت النباتية في يونيو، وهو الشهر الأخير من العام التسويقي السابق.

وشُحن مليونا طن، أي نصف الكمية تقريبا، إلى الخارج من الموانئ المطلة على البحر الأسود بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي لمعالجة أزمة غذاء عالمية تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا تمنع فعليا شحن الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، وإن كييف يجب أن تكون مستعدة لتصدير الحبوب بشكل حصري تقريبا عبر موانئ نهر الدانوب.