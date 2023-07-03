وتراجع مؤشر "كايكسين" لمديري المشتريات التصنيعي (بي إم أي) إلى 50.5 نقطة مقابل 50.9 نقطة خلال مايو الماضي.

وبعد نموه بأسرع وتيرة له منذ 11 شهرا، خلال مايو الماضي، سجل ناتج قطاع التصنيع في الصين نموا طفيفا خلال يونيو الماضي، وقالت الشركات في القطاعات التي سجلت زيادة الإنتاج إن هذه الزيادة ارتبطت بتحسن الطلب.

وبشكل عام زادت الأعمال الجديدة لقطاع التصنيع خلال الشهر الماضي بنسبة طفيفة، حيث تراجع المؤشر الفرعي بنسبة بسيطة عن الشهر السابق، وأشارت البيانات إلى أن التحسن يعود بنسبة كبيرة إلى تحسن المبيعات المحلية، حيث استقرت بدرجة كبيرة طلبات التصدير، في ضوء تدهور آفاق الاقتصاد العالمي.

يذكر أنه قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

ويغطي مسح "كايكسين" بشكل أساسي الشركات الصغيرة والموجهة نحو التصدير، مقارنة بمؤشر مديري المشتريات الرسمي، الذي أظهر الأسبوع الماضي انكماش نشاط التصنيع للشهر الثالث على التوالي.