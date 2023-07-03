وقال في بيان "في إطار الجهود المبذولة لضمان بقاء سوق النفط متوازنة، ستخفض روسيا طواعية إمداداتها النفطية في شهر أغسطس بواقع 500 ألف برميل يوميا من خلال خفض تلك الكمية من صادراتها إلى الأسواق العالمية".

وفي وقت لاحق، قال مكتب نوفاك إن روسيا ستخفض إنتاجها النفطي بمقدار 500 ألف برميل يوميا إضافية في أغسطس، علاوة على نفس الكمية التي تعهدت بخفضها من مارس حتى نهاية العام.

ولا تزال الصادرات الروسية قوية رغم العقوبات الغربية. وكانت موسكو تعهدت بالفعل بخفض إنتاجها 500 ألف برميل يوميا إلى 9.5 مليون برميل يوميا من مارس آذار حتى نهاية العام.

وروسيا هي ثاني أكبر مُصّدر للنفط في العالم بعد السعودية التي تحدث ولي عهدها محمد بن سلمان إلى بوتين في 27 يونيو حزيران.

وتحاول الرياض وموسكو الإبقاء على أسعار النفط مرتفعة. وانخفض خام برنت من 113 دولارا للبرميل قبل عام بسبب مخاوف من تباطؤ اقتصادي ووفرة إمدادات كبار المنتجين.

وقالت وزارة المالية الروسية، إن متوسط سعر خام الأورال، وهو الخام الرئيسي للنفط الروسي، في يونيو حزيران بلغ 55.28 دولار للبرميل منخفضا من 87.25 دولار في نفس الفترة العام الماضي، وأقل من الحد الأقصى لسقف السعر الغربي.

وأوضحت الوزارة أن متوسط سعر خام الأورال للأشهر الستة الأولى من العام بلغ 52.17 دولار للبرميل، منخفضا كم 84.09 دولار في ذات الفترة من العام الماضي.

وكانت السعودية قد أعلنت، الاثنين، نقلا عن مسؤول في وزارة الطاقة أنها ستمدد الخفض الطوعي لإنتاج النفط بمعدل مليون برميل يوميا، الذي بدأ تطبيقه في يوليو الجاري، لشهر آخر في أغسطس، مع إمكانية تمديده.

وبحسب الوكالة فإن إنتاج المملكة بعد هذا القرار سيكون في شهر أغسطس 2023 ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.

وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل 2023 والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024.

وأضاف أن "هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".

وارتفعت أسعار النفط، الاثنين، في أعقاب إعلان السعودية تمديد خفض الانتاج الطوعي حتى أغسطس.

وفي يونيو الماضي، أعلنت السعودية خلال اجتماع أوبك بلس، تنفيذ خفض طوعي إضافي في إنتاجها من النفط الخام مقداره مليون برميل يوميا، ابتداء من شهر يوليو لمدة شهر قابلة للتمديد.

يذكر أن تحالف أوبك بلس (منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها)، قد قرر في اجتماعها الأخير في فيينا الشهر الماضي، تخفيض مستوى الإنتاج الكلي المستهدف من النفط الخام لدوله الأعضاء في عام 2024 إلى 40.46 مليون برميل يوميا.

والإنتاج المستهدف في عام 2024 هو أقل بنحو 1.4 مليون برميل يوميا عن مستوى الإنتاج الذي أقره تحالف أوبك بلس في أكتوبر الماضي، عندما قرر خفض سقف الإنتاج.