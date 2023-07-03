وقالت الشركة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن العقود تمت ترسيتها على شركة بيتروفاك الإماراتية، وتحالف شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وشركات كات الدولية المحدودة.

بموجب العقود، سيزيد خط أنابيب الغاز الطبيعي الجديد، من طول شبكة خطوط أدنوك الحالية التي تبلغ 3200 كيلو متر إلى أكثر من 3500 كيلو متر.

وبحسب البيان فإن الخط الجديد، الذي سيتم إنشاؤه في إطار برنامج تحسين شبكة أنابيب الغاز للمبيعات، سيتيح نقل كميات أكثر من الغاز الطبيعي إلى الإمارات الشمالية في دولة الإمارات.

"ستدعم هذه التوسعة الاستراتيجية نمو شركة أدنوك للغاز، ومواصلة جهودها لتوفير إمدادات غاز مستدامة تدعم جهود دولة الإمارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وزيادة توسعها في السوق والوصول إلى عملاء جدد"، وفق ما جاء في البيان.

سيتم إعادة توجيه أكثر من 70 بالمئة من قيمة العقود التي جرى توقيعها إلى الاقتصاد المحلي، كجزء من برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية، بهدف دعم نمو وتطور الصناعات الوطنية، بحسب بيان أدنوك للغاز.

يذكر أن برنامج تحسين شبكة أنابيب الغاز للمبيعات يتضمن عدة حزم، فبعد ترسية أعمال الحزمة الأولى في عام 2021، واستكمال أعمالها التي تضمنت إجراء تعديلات مبكرة للأنابيب بنجاح في 2023، ستشمل الحزمتان الثانية والثالثة اللتان تم التعاقد على تنفيذهما الآن، إنشاء خطوط أنابيب جديدة ومحطة ضغط غاز جديدة في حبشان. وستقوم المحطة الجديدة بضخ الغاز لتغذية الشبكة لتوفير إمدادات مستمرة من الغاز لتلبية احتياجات العملاء الرئيسيين في جميع أنحاء الإمارات.