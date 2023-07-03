وقالت (&e) إن النقاشات في مرحلة مبكرة، وإن الشراكة المحتملة ستعود بالفائدة لكلا المجموعتين، دون الإعلان عن مزيد من التفاصيل.

إفصاح الشركة الإماراتية، جاء عقب تقرير نشرته صحيفة بلغارية، الجمعة، أشار إلى مفاوضات بين (&e) ومجموعة "بي بي إف"، قد بدأت منذ أسابيع، بهدف دخول شركة الاتصالات الإماراتية مستثمرا بحصة مسيطرة في شركة "يتيل" (Yettel) المملوكة لـ"بي بي إف".

وأشارت الصحيفة إلى أن الحصة تتضمن عمليات الشركة في بلغاريا، وصربيا وهنغاريا، بجانب حصة من أعمال الاتصالات الأرضية واللاسلكية في سلوفاكيا، مع استبعاد السوق التشيكية من المحادثات.

وذكر التقرير أن المفاوضات التي ما زالت في مراحلها الأولى تتضمن أيضا الحصول على حصة في شركة أعمال البنية التحتية "CETIN" التي تغطي البلدان الأربعة.

وبحسب بيان (&e) فإن مجموعة PPF هي شركة استثمارية دولية متنوعة مقرها جمهورية التشيك، ولديها عمليات في 25 دولة في أوروبا، وأميركا الشمالية، وآسيا، وأفريقيا. وتشمل أعمالها الأساسية الخدمات المالية، والاتصالات، والإعلام، والتجارة الإلكترونية. كما تنشط أيضا في مجالات العقارات والتكنولوجيا الحيوية.