وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.08 بالمئة إلى 75.47 دولار للبرميل بعد أن استقرت على ارتفاع 0.8 بالمئة يوم الجمعة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 0.08 بالمئة مسجلا 70.70 دولار بعد أن أغلق مرتفعا 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وهبط برنت للربع الرابع على التوالي بنهاية يونيو بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط انخفاضا فصليا ثانيا حيث تباطأ أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، في الربع الثاني.

ونمت المخاوف من حدوث مزيد من التباطؤ الذي يلحق الضرر بالطلب على الوقود بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال يفوق هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة وأثارت توقعات بأن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

وقال محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة إن "التعليقات المتشددة بخصوص أسعار الفائدة لا تزال تثير المخاوف بشأن توقعات الطلب التي تؤثر على الأسعار".

ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يؤدي إلى تعزيز العملة الأميركية مما يجعل السلع أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ويقلل أيضا الطلب على النفط.

ويتوقع بعض المحللين تقليص الإمدادات وارتفاع الأسعار في النصف الثاني من العام بعد أن تعهدت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بخفض الإنتاج نحو مليون برميل إضافي يوميا في يوليو في حين تعمل الولايات المتحدة على تجديد احتياطيها الاستراتيجي من النفط تدريجيًا.

وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج أوبك من النفط تراجع بشكل طفيف فقط في يونيو حيث حدت زيادات الإنتاج في العراق ونيجيريا من تأثير الخفض من منتجين آخرين.