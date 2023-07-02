وبلغت القيمة الإجمالية لصفقة تملك 100 بالمئة من أسهم الشركة 720 مليون دولار، في حين سجلت القيمة المؤسسية للأشهر الاثني عشرة الأخيرة بالنسبة إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك معدل 4.6 ضعفا.

ويسهم هذا الاستحواذ الاستراتيجي ذو القيمة التراكمية في توسيع الحضور العالمي للمجموعة بشكل بارز، ويضعها في مصاف شركات الشحن والخدمات اللوجستية الرائدة على مستوى العالم، وسيتم تمويل الصفقة بالكامل من خلال قرض استحواذ جديد.

ويعد هذا ثالث استحواذ دولي بارز لمجموعة موانئ أبوظبي خلال العام الجاري، حيث جاء في أعقاب الاستحواذ على 70 بالمئة من الحصص في كل من "ترانسمار" و"تي سي آي" المصريتين في سبتمبر الماضي، تلاه الاستحواذ خلال شهر نوفمبر الجاري على حصة 80 بالمئة في شركة "جلوبال فيدر شيبين" "جي إف إس" التي تتخذ من دبي مقراً لها.

تأسست شركة نواتوم في عام 1862، وتنشط في ثلاثة قطاعات أعمال هي، الخدمات اللوجستية، والخدمات البحرية، والمحطات البحرية وتتمتع بمكانة رائدة في أسواق كل من إسبانيا وتركيا، وبحضور ملموس في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين ومنطقة جوب شرق آسيا.