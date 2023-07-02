وسلمت الشركة المملوكة لإيلون ماسك، 466 ألف سيارة في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو.

وتوقع تسعة محللين استطلعت رفينيتيف آراءهم، ​​أن تسلم تسلا 445 ألف سيارة في المتوسط، وقرابة 440 ألف سيارة على أقل تقدير و450 ألفا على أعلى تقدير.

وكانت الشركة قد فشلت في تحقيق التسليمات المتوقعة منها خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ أثرت النظرة المستقبلية القاتمة للاقتصاد والمنافسة المتزايدة على جهود الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية لدعم الطلب من خلال خفض الأسعار.

وارتفعت تسليمات تسلا 36 بالمئة خلال الربع الأول مقارنة بالعام الماضي، لكنها ظلت دون معدل النمو البالغ 52 بالمئة الذي سعى إليه الرئيس التنفيذي إيلون ماسك هذا العام.

وسلمت تسلا قرابة 423 ألف سيارة، بأقل من توقعات المحللين عند 430 ألف سيارات، وفقا لبيانات رفينيتيف.

كان المستثمرون يترقبون ما ستسفر عنه مجازفة رئيسها التنفيذي إيلون ماسك، الذي قال إن خفض الأسعار من شأنه أن يحفز المبيعات ويعوض الضرر الناجم عن تآكل هوامش الأرباح، وهو ما آتى ثماره في بيانات الربع الثاني.

وقال ماسك في يناير إن مبيعات شركته من السيارات العام الحالي، قد يصل إلى مليوني سيارة في حالة عدم وجود عراقيل في الساحة الخارجية، ارتفاعا من 1.3 مليون في 2022.