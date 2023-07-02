وقال متحدث باسم الوزارة، إن الحكومة زادت كمية الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة، بنسبة 500 بالمئة منذ عام 2010 لكنها تريد فعل المزيد.

وأضاف المتحدث، "نريد أن نذهب إلى أبعد من ذلك، كجزء من خططنا لتزويد بريطانيا بالطاقة المحلية الأنظف والأرخص والأكثر أمانا".

وقال المتحدث "هذا هو السبب في أننا نعمل على خفض الوقت الذي يستغرقه ربط المشاريع، والبناء على العمل الجاري بالفعل من قبل مشغلي الشبكات والجهة التنظيمية للقطاع "Ofgem".

ومن المتوقع طرح الخطط المعدلة في وقت لاحق من هذا العام.

وتأتي هذه التحركات من الوزارة، بعد تصريحات في الشهر الماضي، من الجنة التشريعية لتغير المناخ، قالت فيها إن بريطانيا فقدت مكانتها كرائدة عالمية في مجال العمل المناخي، ولم تفعل ما يكفي لتحقيق هدفها للحياد المناخي في منتصف القرن.